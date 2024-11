Juventus-Torino, le pagelle di Koopmeiners

Sì, è anche la sua serata. Sì, anche se non ha segnato o fornito assist. Juventus-Torino è stato anche il derby di, che ha dimostrato di essere in crescita e di avvicinarsi sempre di più alla miglior condizione fisica. Nel derby della Mole l'olandese ha convinto tutti , infatti è rimasto in campo per tutta la partita. Insomma, Koop c'è e sta migliorando sempre di più, e il prossimo passo è il primo gol in bianconero. Il Corriere dello Sport ha premiato l'ex Atalanta, spiegando come nel derby abbia dispensatoin una partita in cui è anche stato sfortunato, come nello schema su punizione nel primo tempo.- Intelligente e tatticamente prezioso, verticalizza, stringe e s'allarga a seconda delle esigenze, cerca la porta due volte. Condizione fisica in crescita- Cresce a vista d’occhio e sembra ormai quello della Dea. Svaria sulla trequarti a ispirare la manovra: fa sempre la cosa giusta e in più aggiunge interdizione. Due volte vicino al gol ma sbatte sui difensori granata.- Mostra ancora una volta perché Motta non lo toglierebbe mai. A sprazzi, per carità, perché è palese che la condizione fisica non sia ancora adeguata, ma è altrettanto evidente come sappia proporre continue soluzioni ai compagni che si giovano della sua presenza. Legge bene i momenti in appoggio e in chiusura.





