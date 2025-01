Juve Fagioli, cosa è successo a fine partita

INUTILE CREARE POLEMICHE dove non esistono.

Escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita.

Informatevi bene prima di scrivere cose non vere . A fine partita sono andato a prendere guanti e capellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni — nicolofagioli (@nicolofagioli) January 12, 2025

Si riaccende la fiamma di Nicolò Fagioli dopo il derby della Mole. A far parlare, però, non è il campo, bensì ciò che è accaduto dopo la partita tra Juventus e Torino. Dopo un'apparente polemica, secondo la quale il centrocampista (che non è entrato in campo durante la partita) si sarebbe rifiutato di svolgere il lavoro di scarico a fine partita, non si è fatta attendere la risposta dello stessoIl classe 2001 ha subito smentito ogni tipo di polemica tramite diversi post sul proprio profilo X, spiegando di essere rientrato nello spogliatoio per riprendere guanti e cappellino e tornare a lavorare insieme ai compagni.Fagioli è poi andato a salutare i tifosi ospiti presenti allo stadio Olimpico, lasciando loro pantaloncini e maglietta della gara.