Verso Juventus-Torino, le condizioni di Cambiaso

Il ritorno in campo è il primo passo della ripartenza della Juventus, che affronta un mese cruciale sotto tanti punti di vista. Da una parte c'è il mercato, e sarà fondamentale muoversi nel modo giusto per rinforzare difesa e attacco, reparti in evidente difficoltà negli ultimi mesi a causa degli infortuni e non solo. Dall'altra, ma non meno importante, c'è proprio la: la Juve deve cancellare in fretta la brutta sconfitta con il, che ha segnato uno spartiacque decisamente negativo. In vista del derby della Mole, gli occhi di Thiago Motta sono puntati su Vlahovic e Conceiçao, che si sono allenati a parte , ma non solo: le condizioni dirimangono ancora in dubbio, e dunque da valutare.Il numero 27 ha faticato dopo l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Bologna. Nelle ultime tre partite ha giocato appena, e contro il Torino non ci sono ancora certezze sufficienti. I dolori e le infiltrazioni erano infatti presenti, che ha peggiorato la situazione e Cambiaso è ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Al momento, schierato terzino nelle ultime partite, lo ha superato nelle gerarchie e non è da escludere che si possa proseguire così anche nel derby.





