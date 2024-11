Juventus-Torino, da quanti anni i granata non vincono

Il Torino si appresta ad affrontare il derby contro la Juventus consapevole delle statistiche negative contro i bianconeri. L'ultima volta che i granata hanno battuto lanfatti risale al 2015, ma in casa. La striscia di "non vittorie" in trasferta dura da molti più anni.L'ultima volta che il Torino ha battuto la Juventus in trasferta era il 1995, quando i bianconeri furono sconfitti 2-1 con la doppietta di Rizzitelli. Sono passati 29 anni. Nel mentre, il bilancio dice 18 vittorie e cinque pareggi a favore della Juventus. Una striscia che il Torino proverà a fermare domani anche se la squadra di Vanoli arriva all'appuntamento in un momento molto complicato.