Juve-Torino, i convocati

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 McKennie

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

37 Savona

51 Mbangula

I convocati di mister Thiago Motta per il Derby della Mole #JuveToro Powered by Azimut pic.twitter.com/xcsswkQD6u — JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2024

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha condiviso la lista dei convocati di mister Thiago Motta per il tanto atteso Derby della Mole, in programma questa sera. Come anticipato in conferenza stampa, non sarà presente, che non ha recuperato in tempo per scendere in campo. Assente anche, che ha accusato un problema fisico durante gli ultimi allenamenti, aggiungendosi alla lista degli indisponibili. Rimangono fuori anche i lungodegenti, entrambi ancora in fase di recupero. Fuoriche tornerà dopo la sosta e assente anche. La squadra bianconera si prepara dunque ad affrontare il Torino con una rosa con qualche assenza, ma pronta a lottare per conquistare la vittoria nel derby cittadino.