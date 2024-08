Todibo Juve e West Ham, la situazione

Il direttore del, Tim, si è recato a Nizza per tentare di bloccare l'affare che vedeva Jean-Clairdestinato alla Juventus . Nonostante le trattative tra il club bianconero e il Nizza siano in corso da settimane, non è ancora arrivato il via libera definitivo da parte della squadra francese. Nel frattempo, il West Ham ha accelerato i tempi e ha raggiunto un accordo con il Nizza per un trasferimento del difensore francese per una cifra di 40 milioni di euro, con l'aggiunta di una clausola di rivendita. Lo riporta Fabrizio Romano.

Il club inglese sta ora cercando di fissare la data per le visite mediche di Todibo, puntando a organizzare tutto entro venerdì. Questo improvviso interesse e il rapido sviluppo della trattativa da parte del West Ham hanno sorpreso molti, poiché la Juventus sembrava essere in pole position per assicurarsi il giocatore. L’offerta del West Ham, che include una somma considerevole e una clausola di rivendita, potrebbe dunque spostare l’affare a favore del club inglese. Le prossime ore saranno decisive per capire se Todibo approderà a Londra o se la Juventus avrà l'opportunità di completare l'acquisto.