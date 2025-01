Quando scade il contratto di Todibo al West Ham?

Getty Images

Il nome diè tornato a rimbalzare dalle parti di Torino, ancora una volta sponda Juventus. Nella scorsa estate, i bianconeri erano rimasti a lungo su di lui, trattando per diverso tempo, ma alla fine con un blitz notturno il West Ham era riuscito a chiudere per il prestito dal Nizza. Dopo pochi mesi, però, Todibo sta vivendo una stagione altalenante e sarebbe scontento con il club inglese, motivo per cui si è anche parlato di una nuova possibile pista Juve. L'operazione al momento sembra molto complicata, e i bianconeri accoglierebbero il francese solamente in prestito.

La situazione sul contratto di Todibo

Todibo ha firmato per un prestito di un anno, e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, al termine del quale scatterà l'obbligo di riscatto.