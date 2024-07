Juve su Todibo: le ultime

Chiusa la trattativa per il trasferimento alla Roma di Matias Soulè , con un incasso totale di 30 milioni di euro, laè pronta a finalizzare quella con ilper ingaggiareStando a Sky Sport, già nelle prossime ore dovrebbe esserci una call tra le parti, con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla fumata bianca: si parla di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per una cifra totale compresa. Il difensore francese classe 1999 potrebbe quindi approdare a Torino a breve, in concomitanza con il rientro della squadra di Thiago Motta dal ritiro in Germania.





