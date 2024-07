Juventus, interesse per Todibo: la situazione

La carriera

La svolta con il Nizza

Presenze: 136

Goal: 2

Assist: 3

Cartellini gialli: 19

Cartellini rossi: 3

Dopo che è sfumato il grande obiettivo, ovvero Riccardo Calafiori, destinato all'Arsenal con cui è in trattativa avanzata, Cristiano Giuntoli sta valutando altri profili per rinforzare il reparto arretrato e aggiungere un'opzione a disposizione di Thiago Motta.Todibo è un giocatore che piace al club bianconero anche se non è certo l'unico difensore che la Juventus ha nel mirino. Sul classe 1999 gli interessamenti non mancano. I due club infatti hanno la stessa proprietà e il prossimo anno giocheranno l'Europa League, condizioni che vietano la possibilità di fare affari. E sempre in Premier League, c'era stato il tentativo del West Ham, che aveva messo sul piattoMotivi per cui al momento quello della Juve è solo un interessamento in attesa di capire se ci saranno le condizioni per poter avviare concretamente una trattativa.quando ancora era giovanissimo, a gennaio 2019. In Blaugrana un'esperienza poco felice per Todibo, che in totale ha giocato 325 minuti anche a causa di diversi infortuni. Dopo un anno dal suo arrivo in Spagna, il trasferimento in prestito per sei mesi allo Schalke 04 con 10 presenze totali. Le cose non sono migliorate al Benfica (solo 2 presenze), prima della svolta arrivata a gennaio 2021, quando è passato al Nizza.Il club francese lo ha ingaggiato a titolo definitivo a luglio 2021, puntando con decisione su Todibo. Una scelta che ha portato risultati importanti visto il rendimento avuto dal giocatore nelle ultime stagionigiocando 136 partite in tre stagioni e mezzo.Todibo pur essendo alto 190 centimetri, è dotato di grande tecnica e capacità di costruire dal basso. Caratteristiche che sicuramente Thiago Motta apprezza e ricerca. Questi i suoi numeri con la maglia del Nizza.