Todibo-Juventus: le condizioni per l'affare



La volontà di Todibo

Juanè il nuovo acquisto della Juventus. Oggi le visite mediche, che confermano di fatto il suo ingresso nel club bianconero. Tuttavia, l'arrivo dinon ha escluso l'interesse della Juventus per Jean-Clair. Il difensore francese, dopo aver rifiutato un'offerta dal, sembra essere sul radar della Juventus, che ha ora un percorso più agevole per il suo possibile acquisto.Ilaveva già chiuso un accordo con ilper, basato su una cifra di circa 36 milioni di euro, ma il giocatore ha preferito declinare l'offerta. Questo ha portato il club londinese ad abbandonare la trattativa. Attualmente, sembra che la Juventus abbia il campo libero per negoziare con il Nizza per, anche se i dirigenti francesi potrebbero chiedere un'offerta economica simile a quella del West Ham.La, tuttavia, dovrà gestire con attenzione i limiti di budget e le priorità finanziarie, considerando anche le gerarchie degli obiettivi da autofinanziare. Nonostante le complicazioni, la volontà del giocatore potrebbe essere un fattore determinante nella conclusione della trattativa per Todibo.Lasi trova quindi di fronte a un'opportunità concreta per acquisire Jean-Clair Todibo, dopo il rifiuto del giocatore nei confronti del West Ham. Tuttavia, il club bianconero dovrà navigare tra le richieste economiche del Nizza, che probabilmente vorrà una cifra vicina ai 36 milioni di euro proposti dagli Hammers.La situazione si complica ulteriormente considerando i limiti di budget della Juventus e le priorità finanziarie stabilite dalla dirigenza, che devono anche contemplare la necessità di autofinanziare gli obiettivi di mercato.





