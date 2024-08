#Juventus, l'Allianz Stadium lancia la sfida scudetto: cori contro l'Inter e tutto lo stadio salta — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) August 6, 2024

E' iniziata da una manciata di minuti la sfida tra, test amichevole in programma all'Allianz Stadium di Torino a tredici giorni dall'esordio ufficiale in Serie A, previsto per lunedì 19 agosto contro il Como. Tantissimi i tifosi presenti - quasi 30.000 gli spettatori paganti - e carichi di entusiasmo sin dai primi minuti di gioco. Dalla curva, inoltre, è partito subito un coro contro l'Inter, e l'intero stadio ha risposto saltando. Insomma, già un antipasto di quello che in casa Juve ci si augura possa essere un entusiasmante duello Scudetto.