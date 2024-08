Juventus, Tiago Djalò alla Roma: le ultime

Tiagoera arrivato a Torino nello scorso mercato di gennaio. Acquistato dal Porto a sei mesi dalla scadenza del suo contratto per soffiarlo all'Inter ma mai realmente impiegato. Complice sicuramente l'infortunio da cui recuperava al suo approdo in bianconero: la rottura del legamento crociato. Ora però è rientrato anche lui nella lista degli esuberi. Anche se fino all'ultimo è sembrato potesse avere una speranza di reintegro in rosa.Alla fine nella tarda serata di ieri si è trovato un accordo definitivo per il suo trasferimento alla Roma. Prestito con diritto di riscatto fissato a nove milioni più uno di bonus. Nella giornata di oggi il difensore è atteso nella capitale per le visite mediche e la firma sul contratto agli ordini di Daniele De Rossi.





