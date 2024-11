I numeri della partita contro la Lazio

Minuti: 90’

Salvataggi: 7

Intercetti: 1

Contrasti: 3 (2)

Tocchi: 85

Passaggi: 68/68 (100%)

Palle lunghe: 2 (2)

Tiago Djalò, le pagelle dei giornali

TUTTOSPORT - Djalò 6 I tifosi della Juventus non hanno idea di che volto abbia. Al Porto, adesso, sta mostrando di essere un difensore affidabile: Giuntoli, a maggior ragione dopo il crack di Bremer, si mangia le mani.

GAZZETTA – Djalò 6. Fa da diga e si propone pure in verticale e in un paio di circostanze al tiro. Regge il muro in difesa fino al colpo di Pedro.

CORRIERE DELLO SPORT - Djalo 6. Pure lui ammonito, colpo rifilato a Taty. Nel secondo tempo le aveva prese tutte, quasi...

Djalò Juve, può tornare?

Prima oggetto misterioso, adesso giocatore che può benissimo stare i più alti livelli del calcio europeo. In mezzo, un percorso travagliato, tanta sfortuna e la ricerca costante della migliore condizione. La partita dell’Olimpico di ieri sera, tra, ha certificato un volta di più comesia difensore affidabile, solido, bravo con la palla tra i piedi. Insomma, Cristianoe la sua squadra mercato ci avevano visto giusto.Come dicevamo, però, in mezzo c’è stato un percorso di recupero dopo l’infortunio al ginocchio che ha rallentato la crescita e condizionato la sua storia allaTiago Djalò si è trasferito al Porto in estate con la formula del prestito secco fino l 30 giugno 2025. Il calciatore è ancora di proprietà della Juventus che, però, molto difficilmente lo riporterà alla base a gennaio. Nonostante l’infortunio di Bremer e la necessità di aggiungere in rosa un difensore, il mercato bianconero guarderà altrove nella sessione invernale. In estate, invece, non è da escludere che Tiago Djalò possa restare al Porto e far parte di una trattativa che permetta il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Francisco Conceicao