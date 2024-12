Il Tottenham è in svantaggio per 2-3 contro il Chelsea quando mancano pochi minuti al termine della partita. Gli Spurs erano riusciti a portarsi avanti grazie anche a un gol dell’ex giocatore della, Dejan. L’azione decisiva si sviluppa all’undicesimo minuto del primo tempo, quando un clamoroso scivolone di Marc Cucurella regala il pallone allo svedese. Kulusevski sfrutta l'occasione con grande abilità e, dopo essersi accentrato, realizza un gran gol sul primo palo, sorprendendo il portiere avversario e firmando il momentaneo 2-0 per il Tottenham. Una rete di pregevole fattura che sembrava aver indirizzato la partita a favore degli Spurs.