Juventus, ti ricordi Iling-Junior? Goal decisivo in Champions League VIDEO

Nella serata di Champions League, la vittoria del Bologna contro il Borussia Dortmund ha sorpreso tifosi e appassionati di calcio, segnando uno dei risultati più inattesi della giornata. Dopo una partita combattuta e ricca di emozioni, è stata decisiva, nei minuti finali, la rete di Samuel Iling-Junior, ex giocatore della Juventus. L’attaccante inglese, entrato in campo con grande determinazione, ha trovato il gol con un’azione di pregevole fattura, regalando ai rossoblù un successo storico contro un avversario di grande caratura. La prestazione del Bologna sottolinea la crescita della squadra, capace di imporsi in una competizione così prestigiosa, nonostante l'eliminazione.