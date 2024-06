Juventus, quanto costerebbe Thuram?

La Juventus ha messo tra gli obiettivi per il centrocampo Khephren Thuram. Il centrocampista del Nizza potrebbe sostituire Adrien Rabiot, anche se le due situazioni non sono per forza legate. Ma cosa converrebbe alla Juventus a livello di costi?Il costo azienda di Rabiot, se accettasse l'offerta di rinnovo della Juventus, andrebbe sulla doppia cifra, mentre quello di Thuram - ragionando su un prezzo d’acquisto di 20 milioni e un’ipotesi d’ingaggio sui 2 milioni (ne guadagna attualmente meno di uno) - tra stipendio a lordo (circa 4 milioni) e ammortamento (altri 4) verrebbe a costare quanto l’ingaggio netto di Rabiot. In più Thuram, che è un 2001, si potrebbe rivendere, scrive Gazzetta.it.