Thiago Motta, i tre giovani che lo hanno sorpreso

Fino ad ora Thiago Motta ha potuto allenare un mix tra giocatori della prima squadra e giovani della Next Gen, oltre ad alcuni nuovi acquisti. E a proposito di giovani e nuovi arrivi, il tecnico bianconero è stato colpito positivamente da tre giocatori. Si tratta di Adzic, Savona e Rouhi.Thiago Motta ha più volte parlato bene di come si stanno allenando i giocatori ed in particolare i più giovani. Chi ha impressionato in queste prime settimane è Adzic, che sembra già pronto a livello tecnico e fisico per rimanere in prima squadra. Secondo Tuttosport però, l'allenatore della Juventus è stato "conquistato" anche da altri due giovani provenienti dalla Next Gen, ovvero Savona e Rouhi. Entrambi hanno giocato 45 minuti nella prima amichevole estiva.