Il rosso, il gol del raddoppio e i fischi: una sequenza di eventi fulminea ha reso amara la prima da ex dicontro il. L’allenatore bianconero, già richiamato in precedenza dall’arbitro, ha perso la calma al sesto minuto della ripresa, ricevendo prima un cartellino giallo e poi il rosso per un gesto di protesta plateale.A fine gara, Motta ha riconosciuto il proprio errore con grande onestà: «Marchetti aveva ragione, ho esagerato. Mi sono lamentato e ho fatto un gesto che non dovevo fare. Ha fatto bene a espellermi.» Un’ammissione che testimonia il rammarico del tecnico in una serata da dimenticare sotto molti punti di vista.