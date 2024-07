Juventus, quando arriverà Thiago Motta a Torino?

Juventus, il programma delle amichevoli

Oggi inizia ufficialmente il calciomercato e si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione. Per lagiorno in cui i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per iniziare la preparazione estiva. Non con tutti ovviamente, visto che mancheranno i nazionali impegnati ad Euro2024 e in Copa America.per cominciare a prendere contatti con la nuova realtà. Il nuovo allenatore della Juve, riporta la Gazzetta dello Sport magari farà anche una chiacchierata di mercato con Cristianocon cui i colloqui telefonici in quest’ultimo periodo sono stati costanti. Il nuovo corso bianconero sta per cominciare e non mancano le novità rispetto al passato già soffermandosi solo sul prossimo periodo.Il programma estivo dei bianconeri, sarà diverso rispetto alle ultime stagioni: non ci sarà infatti la consueta tournée negli Stati Uniti per non appesantire troppo la stagione (che si concluderà a giugno negli Usa con il Mondiale per Club). Prevista invece una settimana di allenamenti (dal 20 al 26 luglio) in Germania, a Herzogenaurach, dove c’è la sede dell’Adidas, sponsor dei bianconeri. Tra fine luglio e metà agosto, scriveche verranno ufficializzate nei prossimi giorni.





