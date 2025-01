Thiago Motta Juve, le parole sui pareggi

La Juventus sta preparando la partita contro il Milan per la semifinale di Supercoppa italiana. Alla vigilia della gara,ha parlato in conferenza stampa spiegando come sta la squadra e commentando gli ultimi pareggi, in particolare quello contro la'Fa parte del gioco, a volte abbiamo meritato quello che abbiamo fatto. L’ultima partita con la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene, ma ci è mancato il chiudere la partita e alla fine ci hanno fatto pagare. Di sicuro non siamo soddisfatti, anche la classifica dice che dobbiamo migliorare, ora siamo concentrati per questa competizione corta ma importante'.