Milan-Juve, il post conferenza di Thiago Motta

Diversi spunti tra campo e extracampo dalla conferenza stampa di alla vigilia diDurante la conferenza stampa pre-Milan-Juventus, Dusan Vlahovic è stato uno dei temi centrali. L’attaccante serbo, reduce da dichiarazioni importanti con la nazionale, è stato argomento di discussione per l’allenatore bianconero. Thiago Motta ha risposto con serenità alle domande, evitando polemiche ma sottolineando quali sono le linee guida della sua Juve.L’allenatore ha poi fatto il punto sugli infortunati, confermando alcune assenze pesanti in vista del big match contro il Milan. La sfida, in programma domani sera a San Siro, rappresenta un test cruciale per entrambe le squadre, con implicazioni significative per la classifica.Il Milan sarà un avversario ostico. Motta ha evidenziato il rispetto per i rossoneri, ma ha ribadito che la Juventus è pronta a dare battaglia in un confronto che si preannuncia spettacolare, carico di tensione e decisivo per il proseguo della stagione.