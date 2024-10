Passeggiata mattutina per mister #ThiagoMotta nei pressi di Lipsia pic.twitter.com/uEMZDEh5lg — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 2, 2024

E' ufficialmente scattato il conto alla rovescia in vista della seconda giornata di campionato che vedrà lascendere in campo questa sera (calcio d'inizio alle ore 21.00) alla Red Bull Arena contro ildi Marco Rose per la seconda giornata della fase campionato di. A poco meno di dieci ore dall'inizio del match, l'allenatore bianconero Thiago Motta si è concesso una passeggiata nel centro di Lipsia, cogliendo l'occasione per scambiare scattare qualche foto con alcuni tifosi della Juventus che hanno già raggiunto la città tedesca dove oggi si disputerà la seconda partita europea della stagione.





