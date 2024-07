Mancano pochi minuti alle 11 di oggi lunedì 8 luglio, Thiago Motta ha concluso le visite mediche presso il JMedical di Torino con la Juventus. Ora si trasferisce alla Continassa dove sarà protagonista delle prime riunioni tecniche. Inizia ufficialmente la sua avventura con la Juventus anche se ancora i calciatori non sono arrivati a Torino ed in particolare al JMEdical per cui ancora non potrà conoscerli, ma manca veramente poco. Di seguito il video dell'uscita di Thiago dal centro medico della Juventus.