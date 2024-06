Thiago Motta ha parlato con Rabiot: il retroscena

Filtra ottimismo per il rinnovo di Adrien Rabiot. Per Adrien la Juve potrebbe ancora usufruire degli effetti del decreto crescita, già abolito dal governo; avrebbe bisogno che il ragazzo acquistasse una casa in Italia. Al netto delle scelte immobiliari e delle convenienze fiscali, tenere Rabiot (dopo il rinnovo annuale del 2023), riferisce il Corriere dello Sport, resta più conveniente che perderlo in considerazione delle cifre che girano nel mercato dei centrocampisti. Con poco più di 25 milioni lordi, la Juve continuerebbe a sfruttare le qualità di un titolare inamovibile.Il quotidiano racconta anche un retroscena su Rabiot che avrebbe già avuto modo di parlare con Thiago Motta, che già conosceva per averci giocato insieme a Parigi. "Proprio con il tecnico, ancora in vacanza a Lisbona e in attesa di incontrare Giuntoli per chiudere la trattativa e firmare il suo contratto, c’è già stata una chiacchierata esplorativa durante la quale l’italobrasiliano, in un francese fluente, avrebbe rassicurato Rabiot circa la sua centralità nel nuovo progetto. "