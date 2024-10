Thiago Motta ritrova Gatti per l'Inter

L'obiettivo è semplice: mantenere la lucidità. Ladeve dimostrare di avere la testa sulle spalle proprio ora, con le difficoltà che piovono fitte come in un temporale autunnale. L’uscita dalla Champions ha lasciato una scia di delusione e amarezza che pesa, ma la squadra deve ripartire dalle proprie certezze. In difesa,ha diverse opzioni: può tentare un azzardo o mantenere stabilità, adattandosi anche alle sensazioni maturate sul campo. Qui entra in gioco Cambiaso, la cui posizione potrebbe fare la differenza. È pronto a spingersi in avanti se necessario, ma resta altrettanto valida l'alternativa di vederlo come terzino, forse a destra, data la buona condizione di Cabal.Nella retroguardia a quattro ipotizzata da Motta, potrebbero esserci proprio Cambiaso e Cabal ai lati, concedendo un turno di riposo a Nicolò Savona, alle prese con i primi ostacoli stagionali. Questa gara contro l’Inter potrebbe valere più di un semplice banco di prova, e le recenti incertezze non aiutano. Naturalmente, le scelte spettano a Thiago, che punta su Kalulu e soprattutto, sul quale le ultime scelte hanno fatto discutere. Dal match contro la Lazio, dove la fascia di capitano era stata data a Cambiaso, a Danilo in campo contro lo Stoccarda, ogni decisione è passata al setaccio.In particolare, nell’ultima partita contro i biancocelesti, Cambiaso ha lasciato il campo per Danilo al 72esimo, una decisione che non ha preso bene; martedì, Rouhi è entrato per Thuram, ma per Gatti – nonostante la pressione e un uomo in meno – non è arrivato nessun segnale, giustificato da ragioni tecniche. Oggi? Gatti sembra pronto a contendersi seriamente un posto da titolare a San Siro.