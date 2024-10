La Juventus non è favorita

Il continuo stop and go dovuto alle soste nazionali non aiuta, ma adesso lo possiamo dire. A dispetto della situazione meteorologica su gran parte dell’Italia, adesso le temperature si alzano eÈ calcio vero e sono frecciate vere tra gli allenatori dei top club italiani. Tra Thiago Motta , Antonioe Simonesembra essere in corso una danza, quel gioco delle sedie dove chi rimane in piedi perde, ma al contrario. Insomma, nessuno vuole l’etichetta di favorito addosso, nessuno si vuole sedere sul trono di signore del campionato, almeno per il momento.Inzaghi sa di avere addosso la pressione di chi deve vincere, ma allo stesso tempo dice che sono diverse le squadre ad essersi rinforzate e che possono puntare allo scudetto. Conte recita lo stesso copione, ricordando da dove arriva la compagine partenopea, l’ultima stagione del Napoli. Dimenticando, però, che lo stesso Napoli solo un anno prima vinceva ampiamente lo scudetto. A questo si aggiunga il mix potenzialmente esplosivo: il contributo del tecnico salentino nel lavoro quotidiano e l'assenza delle coppe europee.Chi arriva da dietro è la Juventus che nelle ultime stagioni non è mai andata vicina a vincere lo scudetto e ha collezionato punti di gap sia sul Napoli che sull’Inter. Ha ragione Thiago Motta: non sono i bianconeri ad essere favoriti, ad oggi. Non è certo un qualcosa di cui andare fieri, da dire con il sorriso. Ma è la fotografia del momento, fotografi che il tecnico e la squadra hanno l’intenzione di stracciare. La Juve è l’underdog di questo campionato, le pressioni sulle spalle di Inter e Napoli; ma le gerarchie sono fatte per essere ribaltate.