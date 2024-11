Il confronto con Conte

Il confronto con l'Allegri-bis

La classifica della, dopo 12 giornate di campionato, dice sesto posto in classifica, ma soltanto due punti in meno rispetto alla capolista Napoli. La 'prima' Juventus diha sin qui collezionato 24 punti, frutto di 6 vittorie e altrettanti pareggi in questo primo scorcio di stagione. Andiamo a scoprire come erano andate le prime stagioni di Antonio Conte, la 2011/12, e quella dell'Allegri-bis, ovvero la 2021/22.Nella stagione 2011/12, la Juventus di Antonio Conte era arrivato alla dodicesima giornata senza sconfitte e con un bottino di 26 punti, frutto di 7 vittorie e 5 pareggi. Se la Juve di Motta ha sin qui segnato 21 goal subendone 7, la formazione di Conte mise a referto 22 reti incassandone 10.Dopo aver guidato la Juventus dal 2014 al 2019, Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus nella stagione 2021/22. Il tecnico livornese fu protagonista di un avvio davvero complesso: nelle prime 12 giornate conquistò solo 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I goal segnati furono 16, mentre quelli subiti 15.





