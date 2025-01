Gli errori individuali, i cambi, l'utilizzo di alcuni giocatori, i goal subiti, le difficoltà a produrre con continuità e molti altri temi possono essere analizzati per provare a raccontare la situazione attuale della Juventus o intercettare ciò che non sta funzionando come dovrebbe. Thiago Motta però, a caldo, nel post partita di Supercoppa, ha incentrato la discussione su un aspetto specifico, quello caratteriale.

Juventus senza carattere? Sono andati via i leader

"Cos'è la cosa che non riesci a far entrare in testa ai tuoi giocatori? C'è qualcosa di cui non sei ancora soddisfatto?", questa la domanda a cui Motta non ha risposto parlando di questioni tattiche o tecniche. ", la frase usata da Motta, che ha aggiunto: "Non siamo riusciti a reagire agli episodi". Un punto di vista assolutamente coerente con ciò che è successo sul campo, dove è bastato un rigore per mandare la Juve fuori giri prima di tutto dal punto di vista mentale e poi di conseguenza anche tattico. Qui si apre però un altro grande tema,Ma questa non può essere una giustificazione. Questi due aspetti, incontrovertibili, dovevano anzi portare il club a fare alcune scelte che avrebbero aiutato a gestire momenti così. OvveroNon per riconoscenza, non per posticipare la fine di un ciclo, ma per fare prima di tutto un favore alla "nuova" Juve, a quei giocatori che per la prima volta quest'anno hanno tutto il peso di un club grande come la Juventus. Ma anche per fare un favore allo stessa guida tecnica e dirigenziale.Il concetto è generale, ma entrando nello specifico,. Uno era il capitano della Juve, ormai da anni in squadra. E l'altro, uno di quelli che nelle situazioni più complicate da gestire, andava ai microfoni e con una lucidità unica analizzava ciò che stava accadendo. No, non era un caso che spesso ci fosse il portiere polacco a parlare nei post partita più delicati.Senza dover ricorrere ad altri esempi, che comunque ci sarebbero, il dubbio è che al di là delle questioni economiche e delle scelte tecniche, ci sia stata troppa fretta e "spensieratezza" nel salutare alcuni giocatori. Ha ragione Thiago, a questa squadra manca - anche - il carattere. Ma ci si può sorprendere davvero o era prevedibile? Attenzione perché l