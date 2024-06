Juventus, futuro Soulé: Thiago Motta cambia i piani?

Il mercato della Juventus passerà anche dalle cessioni e tra i giocatori più ambiti c'è Matias Soulé, che rientrerà dal prestito al Frosinone. La Juve valuta l'argentino circa 40 milioni di euro. Thiago Motta potrebbe cambiare i piani del club?L’allenatore italo-brasiliano sta progettando i piani per la nuova Juventus e nella formazione tipo per la prossima stagione, Thiago Motta potrebbe dare grande spazio all’esterno argentino, che ha disputato il suo ultimo campionato in prestito al Frosinone. Sì, perché l’ex Bologna è davvero un grande estimatore di Soulé ed è affascinato dalla possibilità di poterlo testare in ritiro e chissà, magari anche oltre, scrive calciomercato.com.