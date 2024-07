Il Leicester fa sul serio per Matias Soulé e presto potrebbe presentare una nuova offerta. I tifosi che sognano di vedere Soulé in bianconero nella prossima stagione possono aggrapparsi alla speranza che in questi giorni l’argentino streghi Thiago Motta a tal punto da convincerlo ad andare da Giuntoli a chiedergli di toglierlo dal mercato. Ma dovrebbe fare in fretta, perché il rilancio decisivo del Leicester può arrivare in qualsiasi momento, come scrive Tuttosport. Motta non sarebbe assolutamente dispiaciuto nel trattenere Soulé e già l'anno scorso quando era sulla panchina del Bologna aveva espresso grandi elogi per l'argentino. C'è però anche la consapevolezza che le dinamiche del mercato possano portare a sacrifici non voluti dal punto di vista tecnico.