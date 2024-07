Chi sono i punti fermi

ha trascorso le vacanze a Cascais tra sole, mare e studio. Dopo il successo con il Bologna, si prepara ad affrontare la nuova avventura come allenatore della Juventus . Le sue ferie sono state un "riposo attivo", dedicate anche alla visione di partite e analisi individuali dei giocatori, per presentarsi preparato alla Continassa. Come riporta oggi Tuttosport, circa 50 ore di video visionati, anche insieme allo staff, per studiare la rosa, rivedere le partite e analizzare i singoli. Inoltre, non è mancato lo studio sulla Next Gen e i talenti che potrebbero fare il salto.Nella Juventus che Thiago Motta sta immaginando – schierata con il-, c’è sicuro spazio peral centro della difesa,in attacco e Kenansulla linea di trequarti. Il principio è che non esistono incedibili: ecco, però su questi profili l’allenatore vorrebbe poter puntare per la stagione che sta cominciando., invece, ha subito considerato il possibile sacrificio diper finanziare il mercato in entrata. Anche la partenza diè stata valutata attentamente, nonostante il texano sia stato uno dei tre giocatori più positivi della squadra di Allegri nella scorsa stagione, a parte un calo fisiologico nel finale. Tra i sacrifici accettabili anche quello di Dean. Questa decisione è frutto di un approfondito studio di Motta e del suo staff, che comprende Hugeux, l'anima tattica del gruppo di vice, e il cognato Garcia, specializzato nell'analisi collettiva e individuale degli avversari.Tra i calciatori che hanno impressionato Thiago Motta e il suo staff c’è Matias. Certo, il futuro dell’argentino resta in bilico, ma l’allenatore lo vedrebbe volentieri nella sua rosa. Il tecnico italo-brasiliano è rimasto particolarmente impressionato dalla duttilità di, uno dei giovani che verranno monitorati con maggiore attenzione durante l'estate. Anche le doti dihanno colpito Motta, ma il club è costretto a cederlo poiché il suo contratto scadrà tra meno di un anno. La qualità tecnica di Hasa sarà compensata dalla presenza di, rifinitore montenegrino classe 2006, che ha recentemente completato le visite mediche al J Medical. Thiago Motta è ansioso di vedere Adzic all'opera sul campo, anche se ha già una buona opinione di lui basata sui filmati individuali.