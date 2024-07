E intanto mister #Motta pedala col suo staff ‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/Za4uVVetMO — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 23, 2024

In questi giorni di ritiro dellain Germania abbiamo fatto l'abitudine nel vedere i calciatori bianconeri muoversi all'interno del Campus Adidas a Herzogenaurach a bordo di alcune biciclette - messe a disposizione del club - di colore blu e marchiate, ovviamente, con il brand che campeggia anche sulle maglie del club zebrato. Questa volta è toccato invece asalire nuovamente in sella - in compagnia di tutto il suo staff - per un consueto 'tour' all'interno del quartiere generale juventino in terra teutonica. Il tecnico brasiliano, in compagnia del suo staff, si è poi recato in visita all'Innovation Lab griffato Adidas, altro polo di rilevante importanza presente all'interno dell'HQ.