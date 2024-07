Attesa finita. Curiosità tantissima. Oggi scende in campo lache chiuderà ufficialmente il suo ritiro in Germania andando a sfidare in amichevole ilguidato dall'ex attaccante della nazionale tedesce - ma anche di Bayern Monaco e Lazio - Miroslav Klose.Sono tanti gli spunti da approfondire nel contesto di una sfida che non mette in palio punti ma che rappresenta, di fatto, l'esordio assoluto di Thiago Motta da allenatore della Juve. Il tecnico italo-brasiliano avrà dunque l'occasione per verificare i progressi dei singoli e della squadra dopo queste due prime settimane di lavoro, in attesa ovviamente che la squadra venga completata dal mercato ma anche dai rientri dei calciatori che sono ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali.Intanto, però, la parola passa al campo e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. La Juventus di Thiago Motta è pronta ad iniziare il suo percorso.





