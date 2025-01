La domanda sorge spontanea:In estate il cambio di guida tecnica e la separazione da Massimiliano Allegri. Ad oggi probabilmente la vera Vecchia Signora non si è ancora vista, la mano disi è vista soltanto in qualche occasione e in qualche giocata ma la Juventus non sembra ancora la vera squadra che aveva in testa Thiago Motta.Ciò che è emerso da questa prima parte di stagione con la guida dell'ex tecnico del Bologna tuttavia solo le difficoltà, numerose e le lacune ancora da colmare. Soprattutto però la Juventus ha deiancora evidenti, è la squadra con più pareggi in Europa e questo dato spaventa.Innanzitutto i risultati, certo, si sa che non è immediato perchè si tratta di un progetto nuovo, partito da zero pochi mesi fa ma ci si aspetta del progresso, una crescita. Soprattutto dal punto di vista mentale, per evitare i cali mentali che hanno portato a tutti questi pareggi. Il resto poi verrà da sè, ma inizialmente ci si aspetta progresso tangibile. Il 2025 dovrà necessariamente essere l'anno di Thiago Motta, del suo calcio, quello che abbiamo visto al Bologna. Dovrà essere l'anno delle esplosioni dei giovani talenti bianconeri, quello della crescita che serve per arrivare ai risultati. L'augurio a Thiago è quello di riuscire a trascinare la sua Juventus e portarla in alto, dove merita di stare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui