Juventus, assalto a Teun Koopmeiners?

Il direttore Cristianoè ancora alla ricerca di elementi per la rosa di Thiago Motta in modo da renderla competitiva per la nuova stagione che ormai è alle porte. Tra gli obiettivi il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Teun, centrocampista olandese classe 1998 dell'Atalanta. La Juventus infatti vorrebbe qualità, assist e goal proprio dal centrocampo, richiesta fatta sì a Douglas Luiz ma anche a Teun qualora riuscisse a concretizzarsi l'affare.Il giocatore destinato a giocare dietro alle punte nella rosa di Thiago era Fabio Miretti, poi la frattura al piede lo ha mandato ai box, allora sembrava potesse subentrare Adzic, ma anche per lui una lesione muscolare e conseguente bandiera bianca. Ora Giuntoli è convinto di riuscire ad ingaggiare Koop, forte della volontà del giocatore per sfatare questa sorta di "maledizione" per quanto riguarda quel ruolo. L'Atalanta chiede 60 milioni, la Juventus potrebbe arrivare a 50, distanza che oggi appare colmabile ma non è semplice.





