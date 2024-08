Ieri è arrivato al JMedical accolto dall'abbraccio dei circa 400 tifosi presenti il centrocampista olandese nuovo acquisto della Juventus Teun. Ora però i supporter sono impazienti di vederlo all'opera con la maglia numero otto della Vecchia Signora sulle spalle, quando? Stando a quanto riferisce Tuttosport Teun sarà certamente allo Stadium domenica sera per la gara contro la Roma di Daniele De Rossi ma potrebbe non essere convocato per il match. Il motivo? Il giocatore infatti da circa venti giorni non si allenava con l'Atalanta complici i certificati medici e la volontà di trasferirsi in bianconero quindi avrebbe solo tre allenamenti nelle gambe con mister Thiago Motta.