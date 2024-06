Laparte da un tesoretto di 40 milioni di euro da investire sul mercato, ma per formare la nuova Vecchia Signora fatta su misura perMotta ha bisogno di investire ancora. Il primo colpo bianconero è l'approdo del portiere del Monza Michelealla corte di Thiago, si lavora anche su altri nomi ormai noti come Teundell'Atalanta. Prima però la necessità è quella di cedere per far crescere il tesoretto bianconero. Cedere, sì ma chi? Il pezzo pregiato è certamente Matias Soulè. In gallery tutti i possibili giocatori sacrificabili ed il tesoretto per la Juventus. Clicca su "Vai alla gallery" per sapere di più.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.