E così contro il Napoli per laè arrivato un altro 0-0, il terzo consecutivo in Serie A dopo quelli contro Roma ed Empoli. Un risultato che, se da un lato rivela un'ottima tenuta difensiva, dall'altro fa emergere chiaramente il problema di una scarsa prolificità in attacco, con un Dusan Vlahovic ancora a secco. È la quinta volta nella storia che la squadra bianconera arriva a una striscia del genere: l'ultimo precedente risale al maggio 1992, conin panchina. L'auspicio è che il reparto avanzato torni presto a brillare (e che la difesa continui a fare il suo prezioso lavoro).