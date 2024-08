La Juventus non si arrende e continua a spingere per l'acquisto di Teun Koopmeiners. Determinati a portare il centrocampista olandese a Torino, i bianconeri hanno deciso di rilanciare ulteriormente, alzando l'offerta per convincere l'Atalanta a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Come riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha avanzato una nuova proposta dopo che la loro precedente offerta di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus era stata respinta dal club bergamasco.La nuova proposta prevede un pagamento di 52 milioni di euro come cifra fissa, con l'aggiunta di 5 milioni di euro in bonus, per un totale di 57 milioni di euro.Con questa mossa, la Juventus spera di sbloccare la trattativa e assicurarsi le prestazioni di Koopmeiners, considerato un rinforzo chiave per il centrocampo bianconero. La palla ora passa all'Atalanta, che dovrà valutare se accettare l'offerta o mantenere il giocatore, diventato ormai uno dei più ambiti del mercato italiano.