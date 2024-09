Un successo clamoroso. Non si può definire in altro modo l'impatto che la terza maglia della Juventus ha avuto nei confronti dei tifosi. Come riferito da Tuttosport, la maglia nera - con richiami anni ottanta dei loghi Adidas e del club - è quella più gettonata dai sostenitori bianconeri, al punto che, a stretto giro di posta, è atteso un nuovo e importante riassortimento. Al momento, infatti, si può acquistare soltanto la versione 'Authentic' (150 euro) che per fisionomia e dettagli ricalca esattamente la divisa indossata dai calciatori della Juve. La versione per il pubblico - chiamata 'gara' - è andata completamente esaurita e infatti non è al momento disponibile.