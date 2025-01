L'avvio di questo 2025, come abbiamo sottolineato in più occasioni, sarà letteralmente da brividi per la Juventus . Che dopo aver fallito la missione Supercoppa Italiana è attesa da un ciclo di fuoco con Torino, Atalanta e Milan in serie, prima di due impegni decisivi di Champions League con il Napoli incastrato nel mezzo.Perché il rischio concreto è quello di arrivare a fine mese con la stagione compromessa, con le avversarie in volo a un'altezza irraggiungibile.Come scrive Tuttosport, ciò che alla Continassa preoccupa più di ogni altra cosa in questo momento è ladella squadra bianconera. È qui, allora, chevuole vedere realmente una reazione, e ne ha già parlato in maniera chiara ai suoi. In vista del derby di sabato, poi, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero la concreta necessità di dover cambiare ruoli e pelle a una formazione che non potrà contare sullo squalificato. Un'occasione - guardando la cosa da un'altra prospettiva - per testare per esempio Teun Koopmeiners a centrocampo, magari di fianco a Khephren Thuram. E in generale per cercare risposte da una Juve che in queste ultime settimane ha balbettato decisamente troppo.





