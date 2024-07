Possiamo aspettarci, in ogni caso, unaa trazione anteriore, con unche potrebbe portare Dusana superare il proprio record stagionale di 29 gol, raggiunto tra la Fiorentina e i primi mesi in bianconero: 20 gol con la Viola e 9 con la Juve. A Torino, invece, il suo miglior risultato è stato di 18 reti, ottenuto nella scorsa stagione.Thiago Motta è noto per essere un vero ingegnere del calcio, capace di ristrutturare ruoli e sistemi di gioco. La sua duttilità è stata determinante per il Bologna, permettendogli di raggiungere clamorosamente la Champions League. Questa flessibilità tattica tiene sempre la squadra sul pezzo e offre il vantaggio di non dare punti di riferimento certi agli avversari, costringendoli ad affrontare non un solo problema, ma una serie di problemi.Le lunghe discussioni tra Motta e il direttore tecnico Giuntoli, iniziate in videocall mentre Thiago era in vacanza in Portogallo e proseguite ora alla Continassa, stanno creando una Juventus camaleontica, capace di adattarsi con atteggiamenti tattici differenti per ottenere il massimo dalle proprie risorse.