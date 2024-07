Le parole di Alessioa Tiki Tacco, il format in diretta sul canale Youtube de ilBiancoNero:- Per me è un rischio, avendo un altro portiere che è una certezza. Ma se la Juve ha deciso di andare su DI Gregorio va bene. Fisicamente potrebbe esserci l’accostamento con Peruzzi, ma di mezzo ci sono tante partite per dimostrare di essere da Juventus.– E’ una situazione delicata. Io ho avuto Peruzzi e Buffon, i più forti della storia per me. Ma dietro avevano un portiere che non ti metteva pressione. Rampulla era il più grande amico di Peruzzi, ma lì sapevi che era un secondo allenatore. Perin non regala niente e oggi si trova una porta un po’ più aperta.- Non mi scalda. E' molto veloce, con amaro in bocca ho visto l'arrivo di Soulè a Roma, questo ragazzo per me era da tenere, da far giocare, da far esplodere e non vorrei ci fossero rimpianti. La Juve ha valutato il discorso economico. Adeyemi è un buon giocatore ma lì davanti mi aspetto qualcosa di meglio, qualcosa di più pesante.