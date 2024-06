Addio Szczesny, quanto risparmia la Juventus

Una delle priorità diovvero la cessione di Szczesny per liberare risorse economiche può concretizzarsi a breve. Vi abbiamo raccontato infatti dell'offerta dell'Al-Nassr per il portiere polacco. Adesso la Juventus attende la proposta ufficiale del club saudita. Ma quanto risparmia il club con l'addio di Szczesny?La Juventus risparmierà poco meno di 13 milioni di euro lordi del suo ingaggio a cui si aggiunge ovviamente l'incasso del cartellino che potrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro. Il 34enne polacco, come ricorda calciomercato.com arrivò nel 2017 per poco più di 18 milioni di euro, spesa ampiamente ammortizzata in sette stagioni.