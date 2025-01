Laha registrato una brusca frenata nell'operazione che doveva portare Fikayo, difensore centrale inglese classe 1997, a Torino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il trasferimento sembra essere in una fase di stallo, poiché il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao, ha posto un veto alla cessione del giocatore ai bianconeri. Conceicao considera Tomori un elemento fondamentale per la sua squadra, soprattutto in vista dei prossimi impegni della stagione. La situazione potrebbe quindi complicarsi, costringendo la Juventus a rivedere le proprie strategie di mercato per rinforzare il reparto difensivo.