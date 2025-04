Cosa deve fare Tudor per essere confermato alla Juventus

2025 Getty Images

Tudor Juve, può restare?

Igorha iniziato la sua avventura alla Juventus nel migliore dei modi, riportando serenità nello spogliatoio e raccogliendo subito tre punti importanti nella sfida contro il Genoa. Il tecnico croato ha saputo compattare l’ambiente e dare una scossa alla squadra, ma per garantirsi la conferma oltre il Mondiale per Club servirà qualcosa di più.La qualificazione in Champions League è un obiettivo prioritario, ma potrebbe non essere sufficiente per assicurare a Tudor la panchina bianconera anche nella prossima stagione. La proprietà e la dirigenza vogliono vedere non solo risultati, ma anche un ambiente coeso e una chiara identità di gioco.

Allenatore Juve, i nomi in ballo

La vera sfida per Tudor sarà quella di costruire un progetto solido, capace di dare continuità al club non solo sul piano tecnico-tattico, ma anche su quello mentale. La Juventus ha bisogno di stabilità e di una guida capace di trasmettere sicurezza a lungo termine. Se Tudor riuscirà a creare questa "magia", allora le sue possibilità di permanenza aumenteranno sensibilmente. Tuttavia, il cammino è ancora lungo e la dirigenza non ha fretta di prendere una decisione definitiva.Se il croato non dovesse essere confermato, la Juventus valuterà altre opzioni per la prossima stagione. Tra i nomi più accostati ai bianconeri c’è Roberto Mancini, che era già stato sondato dopo l’addio di Thiago Motta e potrebbe tornare in corsa durante l'estate.Un’altra ipotesi affascinante è Antonio Conte . L’attuale tecnico del Napoli ha un contratto in essere con il club partenopeo, ma il richiamo della Juventus potrebbe rappresentare una tentazione difficile da ignorare. Il suo ritorno a Torino avrebbe un forte impatto mediatico e potrebbe riportare entusiasmo tra i tifosi.Infine, resta sullo sfondo Stefano Pioli. Il suo futuro all'Al-Nassr è in bilico e, se dovesse liberarsi, potrebbe essere una soluzione concreta per la Juventus, soprattutto se la dirigenza scegliesse un profilo esperto e già abituato a lavorare ad alti livelli.Tudor ha iniziato bene, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. Le prossime settimane saranno decisive per capire se potrà davvero essere l’uomo giusto per guidare la Juventus anche nella prossima stagione.