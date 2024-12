Superlega, il lancio ufficiale

Oggi si è scritto un nuovo capitolo nella storia della, che pur essendo breve è stata ricca di polemiche. A22, la società proprietaria del format The Super League, non ha mai fatto un passo indietro. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2023, che ha annullato il monopolio della UEFA sulle competizioni, è arrivata la presentazione ufficiale della nuova competizione. Il format, leggermente modificato, si chiamerà Unify League.A22 ha lanciato oggi Unify League con una serie di video su YouTube in diverse lingue e ha informato formalmente la UEFA tramite una lettera ufficiale. Il claim è chiaro: "La nuova Superlega Europea punta a essere la competizione calcistica più entusiasmante al mondo". Barcellona e, soprattutto, il Real Madrid continuano a essere i principali sostenitori di A22, con le Merengues che spingono per un cambiamento epocale nel panorama calcistico europeo.Come funzionerà la nuova Unify League? Rispetto alla versione iniziale, che prevedeva inviti, il nuovo formato conferma la qualificazione attraverso i risultati sportivi dei campionati nazionali. Saranno 96 le squadre partecipanti, suddivise in 4 leghe: Star League, Gold League, Blue League e Union League. Nella Star e Gold League ci saranno 16 squadre, divise in 2 gruppi da 8, mentre nella Blue e Union League le 32 squadre saranno distribuite in 4 gruppi da 8. Ogni club giocherà 14 partite a stagione, 7 in casa e 7 in trasferta, con una classifica all'italiana. Le prime 4 di ogni girone nella Star e Gold League passeranno agli scontri diretti a partire dai quarti di finale, mentre per Blue e Union League si qualificheranno solo le prime 2 di ogni girone. La fase finale prevede partite di andata e ritorno per i quarti, seguite da gare secche in campo neutro per semifinali e finale, con il formato Final 4 in un'unica sede.Come sappiamo, la Juventus ha ufficialmente richiesto l’uscita dalla Supeerlega che, però, può avvenire solo tramite benestare di Barcellona e Real Madrid. Come riportato dai documenti ufficiali del club bianconero, formalmente la Juventus non è ancora uscita dal progetto. Parallelamente, il club bianconero continua a lavorare per ricucire i rapporti con l’Uefa e rientrare nelle istituzioni calcistiche. La recente elezione Giorgio Chiellini all’Eca dimostra proprio questo.