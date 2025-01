Juventus, sul taccuino ora 3 difensori per un posto

GETTY



I nomi del mercato della Juventus

Mentre il mercato in entrata si arricchisce di un altro nome, ladeve affrontare un’emergenza nel reparto difensivo. I gravi infortuni di, uniti alla separazione anticipata con, hanno messo in difficoltà il settore arretrato, costringendo la dirigenza a cercare soluzioni immediate. Cristianosta lavorando su più fronti per individuare un difensore in grado di garantire solidità e affidabilità, con un’operazione che potrebbe concretizzarsi in prestito entro la chiusura della finestra di mercato.

Tra i nomi monitorati, spiccano Lloyddel Newcastle, un difensore versatile e fisicamente imponente, e Andreasdel Barcellona, il cui futuro al club catalano appare incerto.Tuttavia, entrambe le trattative si presentano complicate: ilè restio a privarsi di, mentre l’ingaggio elevato del danese rappresenta un ostacolo significativo.Si allontana invece Jean-Clair, centrale del, considerato ormai una pedina fondamentale nella squadra inglese. In parallelo, continuano i contatti con l’Empoli per Levan, un’opzione più economica che potrebbe essere finalizzata indipendentemente dall’esito degli altri affari.Nonostante le difficoltà, la Juventus non rinuncia al suo grande sogno difensivo: Daviddel Feyenoord. Il difensore slovacco è un obiettivo dichiarato, ma la possibilità di affondare il colpo dipende dall’evoluzione della situazione legata ad Andrea Cambiaso.