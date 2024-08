Juventus, la manovra sugli esterni: Sancho, Nico Gonzalez e Conceiçao

Laè attivamente impegnata sul mercato, e nelle ultime ore sono emerse notizie significative riguardo alle trattative in corso per rinforzare la squadra con nuovi esterni offensivi. Tra i nomi di maggiore interesse ci sonodeldella Fiorentina e Franciscodel Porto.Secondo quanto raccolto anche nelle ultime ore, i dirigenti dellasono in contatto diretto con gli agenti dei tre giocatori, valutando le migliori opzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. La situazione è in continua evoluzione, e le decisioni definitive sui possibili acquisti potrebbero essere prese a breve.In particolare, la trattativa per Jadonsembra essere quella più avanzata. L'esterno inglese, che ha vissuto un periodo di alti e bassi al Manchester United, sarebbe aperto all'idea di lasciare i Red Devils. Nei giorni scorsi, la Juventus ha fatto un primo passo ufficiale contattando direttamente ilper esplorare la possibilità di un trasferimento.Il futuro di Sancho rimane incerto, ma con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, le possibilità di un suo addio all'Old Trafford sembrano sempre più concrete. I prossimi sette giorni saranno cruciali per capire se l'operazione potrà andare in porto. Parallelamente, la Juventus sta valutando anche le situazioni di. Entrambi i giocatori sono considerati prospetti interessanti, e il club bianconero sta cercando di capire quale sia l'opzione migliore per completare il reparto offensivo.





