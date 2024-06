Futuro Kiwior: la posizione dell'Arsenal

La priorità della Juventus per la difesa rimane Riccardo Calafiori. Un'operazione non semplice visto le richieste del Bologna, che ha alzato un "muro" nella speranza di trattenere il giocatore. Per questo motivo, nonostante la dirigenza bianconera riproverà più avanti a capire se ci sono le condizioni per portare Calafiori a Torino, Giuntoli studia anche altri profili. Un nome accostato alla Juventus è Kiwior dell'Arsenal, che Thiago Motta ha già allenato allo Spezia.Ma qual è la situazione del difensore polacco? Come riferisce calciomercato.com, Kiwior ha finto la stagione in crescendo guadagnandosi la fiducia di Mikel Arteta. Ecco perché i Gunners non sembrano particolarmente propensi alla cessione.